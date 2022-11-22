أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ يتفقدون مركز الاستدامة للتدريب والتطوير

شهد مركز الاستدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أول زيارة لأعضاء برلمان الشباب، تنفيذاً لتوصيات اللقاء الحواري الأول بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، التي شهدتها القاعة الكبرى بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

رفع كفاءة العنصر البشري في كافة القطاعات

التقى كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، بأعضاء البرلمان، متناولاً شرح تفصيلي حول خطة عمل المركز، وقدرات المحافظة في مجال التدريب بكفر الشيخ، والتعاون القائم بين المحافظة والأكاديمية الوطنية في مجال التدريب، ورفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعات الإدارة المحلية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وأكد «السماحي»، أن مركز استدامة يُضاهي كُبريات المراكز التدريب الدولية في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الحكومية وفقاً لأفضل النظم التدريبية والبنية التحتية الرقمية، ويُعد أول مركز إقليمي يعمل بنظام الرقمنة بنسبة 80% بداية من التسجيل وصولا للحصول على الشهادة الرقمية، ومركز استدامة مزود بنظام virtual meeting لعقد الاجتماعات والندوات والورش الافتراضية وتطبيق التدريب من خلال المحاكاة simulation training.

وضع مخطط استراتيجي لرفع كفاءة العنصر البشري

وأضاف «السماحي»، أن مركز استدامة للتدريب والتطوير يعمل بطاقة استيعابية 165 متدرباً، ويضم 3 قاعات تدريبية ومعمل التدريب التقني وتكنولوجيا المعلومات، واشترك في تنفيذ وتأسيس المركز 3 جهات استشارية، وأشرف على تنفيذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب بروتوكول التعاون المُبرم بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية، والمركز مخصص لموظفي الجهاز الإداري للمحافظة، لافتاً إلى أنه تم وضع مخطط استراتيجي قبل التنفيذ لرفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية بالمحافظة بالكامل من خلال مركز تدريب نوعي مجهز بأحدث وسائل التدريب والتقنية الحديثة ومنفذ وفق منهجيات دولية في محاكاة لأفضل مراكز التدريب المحلية والإقليمية.

وقالت دعاء شوقي، رئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة كفر الشيخ، إن مركز استدامة يتميز بروعة التصميم وإنشاؤه محاكاة ونمذجة للأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أنه مجهز بأحدث أنظمة بث وتسجيل المحاضرات live streaming لتطبيق برامج التدريب عن بعد من خلال بث المحاضرات بنظام apiphan، مشيرة إلى أنه ما شاهده الوفد يُبشر بأن المركز سيكون مؤثراً ليس فقط على مستوى الأفراد والعاملين بالمحافظة بل بالمحافظات المجاورة أيضاً.