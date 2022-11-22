القبض على عاطل بحوزته 260 تذكرة هيروين في كفر الشيخ

نجحت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، مقيم بإحدى قرى المركز، أثناء قيامه بالترويج لجوهر مخدر الهيروين والمواد المخدرة على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له، وضبطه متلبسًا أثناء بيعه الهيروين والمخدرات لعملائه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها وتحرير المحضر بالواقعة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من إدارة البحث الجنائي بالمديرية تفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مركز شرطة دسوق بأن «م.ا»، 25 عامًا، عاطل، ومقيم بإحدى قرى مركز دسوق يروج الهيروين والمواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز والمراكز المجاورة، وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة، تم ضبطه متلبسًا أثناء ترويجه المخدرات بدائرة المركز.

العثور على 260 تذكرة هيروين

وعُثر بحوزته على 260 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، 900 جنيه، حصيلة بيعه أثناء عملية الضبط، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، وسلاح أبيض، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 15548 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض على جهات التحقيق بدسوق، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتولت التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وأكد محمد عبد العظيم، محامٍ، أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.