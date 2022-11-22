جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، بجميع مدارس المديرية، على أن يجري أداء الامتحانات أثناء اليوم الدراسي.

موعد امتحانات شهر نوفمبر

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في الامتحانات للصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، وحتى الخميس 8 ديسمبر المقبل، ومن يوم الأحد 27 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 6 ديسمبر للصف الثاني الثانوي، حيث تستمر لمدة أسبوعين.

الامتحانات في 10 مواد دراسية

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 10 مواد دراسية، بجميع المدارس الثانوية، وجاءت ترتيب المواد كالتالي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة»، لافتاً إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات في جميع المواد المذكورة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات حسب مواد الشعبة لكل طالب إن كانت «أدبية» أو «علمية»، والمواد غير المضافة للمجموع تنعقد الامتحانات فيها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجهي تلك المواد.