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المستشار الألماني: علينا الاستعداد لحدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية

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أ ش أ
05:51 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
المستشار الألماني

المستشار الألماني

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن على ألمانيا الاستعداد لحدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

تدمير البنية التحتية

وأوضح «شولتز»، في مؤتمر صحفي بحسب قناة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الثلاثاء، إنه «في ضوء تطور الأزمة وإخفاقات روسيا الواضحة والمتنامية، ينبغي أن نستعد لحدوث تصعيد»، مضيفا أن هذ قد يشمل تدمير البنية التحتية.

موقف مشترك ضد الأسلحة النووية

وأشار المستشار الألماني إلى أن زيارته الأخيرة إلى الصين سمحت للبلدين بتبادل موقفهما المشترك ضد استخدام الأسلحة النووية في إطار الحرب في أوكرانيا.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناشد المواطنين في وقت سابق بترشيد استهلاك الطاقة، وسط ضربات روسية مكثفة خفضت قدرة الطاقة في البلاد إلى النصف.

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بقلم أ ش أ