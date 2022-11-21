روسيا تتهم الغرب بالوقوف في صف أوكرانيا ومهاجمة محطة نووية

أوضحت السلطات الروسية، أن الوضع في محطة زابوريجيا قريب من الكارثة بسبب كييف في خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

روسيا تتهم الغرب بمساعدات أوكرانيا

واتهمت السلطات الروسية الغرب بالشراكة في قصف كييف لمحطة زابوريجيا، في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 70 جنديا أوكرانيا، اليوم الإثنين، بعد هجوم جنوب دونيتسك.

تباحث فرنسي أوكراني

في الوقت ذاته، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالات هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ للوقوف على مستجدات القصف الذي تعرضت له محطة زابوريجيا النووية في دولة أوكرانيا.