«الدفاع الروسية» تعلن مقتل أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في دونيتسك
كتب:
رؤى ممدوح
01:15 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في قتل أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في مدينة دونيتسك، وفق نبأ عاجل لقناة سكاي نيوز عربية، فيما أكد المتحدث الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف، عدم حدوث تقدم جوهري في إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو لا تزال مزودا للنفط يمكن التعويل عليه، لكنه أكد أن بلاده لن تنقلها إلى دول تضع سقفا للأسعار، مضيفا «لن نلجأ لتخفيض الإنتاج حال فرض سقف لسعر النفط».