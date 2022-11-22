مفوضية أممية: مقتل 66 ألف مدني وإصابة 10 آلاف في أوكرانيا منذ فبراير الماضي

أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مقتل وإصابة أكثر من 16 ألفًا و700 مدني في أوكرانيا منذ بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب الأممي في تقرير، إنَّ الحصيلة تشمل 6 آلاف و595 قتيلاً و10 آلاف و189 مصابًا من المدنيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

قصف روسي على مناطق بـ«سومي»

من جهته، قال دميترو زيفيتسكي رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي الأوكرانية، الواقعة شمال شرقي البلاد، إنَّ القوات الروسية، قصفت بالمدفعية وبـ30 قذيفة هاون، أمس الاثنين، مناطق بـ«سومي»، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار مقاتل بريطاني يدعى شريف، إلى أنَّ القوات الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة في الإمداد، مضيفًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، إنَّه تعرض للإصابة بجروح خطيرة في معارك بمقاطعة «خيرسون» بعد تعرض وحدته لكمين قبل 4 أسابيع، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إنَّ قيادة جيش بلاده تعمل على تسريع شراء أسلحة لتجديد ترسانات «واشنطن» التي شارفت على النضوب بسبب مساعدة أوكرانيا.

بدوره، أوضح الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، أن مستشار البلاد، أولاف شولتز يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تواصلهما بصيغة الجمع «أنتم»، معربًا عن اعتقاده أن هذا كان أسلوبًا بلاغيًا.

«مينسك» تعيد تحديد مناطق يحظر تحليق الطائرات بدون طيار

وفي بيلاروسيا، تبنت وزارة الدفاع، تعديلًا لقرار صدر في العام قبل الماضي 2020 أعادت «مينسك» بموجبه تحديد مناطق يحظر تحليق الطائرات بدون طيار «المسيرات» فيها.

سياسيًا، يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اجتماع مشترك لمجلس وزراء خارجية معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقده في أرمينيا، خلال زيارة رسمية إلى «يريفان» للمسؤول الروسي، لمدة يومين.

وقال سفير روسيا في بانكوك يفجيني توميخين، في مقابلة مع قناة «روسيا-24»، إنَّ موسكو ستتعاون مع السلطات التايلاندية في مجالات الفضاء.