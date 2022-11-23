مصرع 3 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنوفية.. «أحدهم شاب جاء بحثا عن عمل»

شهدت محافظة المنوفية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الحوادث التي راح ضحيتها 3 أشخاص، كان من بينهم شاب قادما من الدقهلية للبحث عن عمل في قويسنا، كما لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات ميكروباص في مركز أشمون، وتوفي مسن أسفل عجلات سيارة أجرة بمركز السادات في محافظة المنوفية.

مصرع 3 أشخاص في 3 حوادث متفرقة

البداية عندما لقي شاب يدعى «م.ع» مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء المرور من مكان غير مخصص للعبور، أثناء البحث عن عمل قادما من محافظة الدقهلية، حيث توفي في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قويسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، توفيت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، حيث صدمتها سيارة ميكروباص أثناء وقوفها على جانب الطريق، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، ونقل الطفلة إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها توفيت، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق بالتفاصيل.

مصرع مسن في حادث تصادم بالسادات

وشهد مركز السادات، مصرع «ف.م» 61 سنة، إثر اصطدام سيارة أجرة به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لسؤال الأهالي، وجرى التحفظ على السائق، وإخطار جهات التحقيق بالواقع لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثة.