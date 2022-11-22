حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 59 منشأة طبية

وذكرت الإدارة أن الحملة مرت على 59 منشأة طبية، موزعة بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

إغلاق 3 منشآت طبية مخالفة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 3 منشآت طبية في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ لمخالفتها لاشتراطات والتراخيص الطبية، تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.