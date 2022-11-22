رفع كفاءة بحيرة «عين الحياة» بالفسطاط وتطهير مخرات السيل بالقاهرة

تشهد أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير وتكثيف الحملات وغلق وتشميع المحال المخالفة إلى جانب أعمال النظافة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، ومن ضمن المشروعات تطوير بحيرة عين الحياة بالفسطاط بنطاق مصر القديمة.

الارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين

ووفقا لبيان صحفي، شهد حي المعادي بالقاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، أعمال تطوير لأداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين لتظهر المعادي بالمظهر اللائق بعراقتها، وتم التعاون بين هيئة النظافة والرصد البيئي باللحى للقيام بحملة نظافة ورفع مخلفات بمجرى السيل ضمن استعدادات موسم الشتاء من أجل تطهير مخرات السيل وبالوعات تصريف مياه الأمطار ورفع مستوي النظافة بالحي.

رفع كفاءة أعمال النظافة

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باستمرار الحملات والعمل على مدار اليوم للارتقاء بمستوى منظومة النظافة والحفاظ على صحة وسلامة المواطن ومنع انتشار الأوبئة والفيروسات إلى جانب إعادة الانضباط ورفع الاشغالات وكافة المخالفات طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.

وفى سياق متصل شن حي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد، رئيس الحي، عدة حملات لإعادة الوجه الحضاري للشوارع ورفع كافة الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، وتم رفع إشغالات المحلات والكافيهات بالحي الايطالي وغلق المخالف منها، كما تم رفع إشغالات واعلانات مخالفة بمنطقة صقر قريش، والتحفظ على عدد من الشيش وإيداع المضبوطات بمخازن الحي وذلك بالتعاون مع إدارتي المتابعة الميدانية والاشغالات.

إيقاف أعمال بناء مخالفة

وقامت الاجهزة التنفيذية بالبساتين بإيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع مصطفى كامل المتفرع من شارع على عبد العزيز حيث تمت الازالة في المهد وإبلاغ مدير الإسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار خطة الدولة للقضاء على مخالفات البناء والتصدي لها في المهد، علاوة على التشديد بشأن الالتزام من جانب الأحياء بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.