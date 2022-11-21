عضو «المصري للشؤون الخارجية» لقناة الحياة: الصراعات الداخلية آفة قارة أفريقيا

قال الدكتور عدلي سعداوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّه يجب تجنب حالة عدم الرشد على مستوى بعض التصرفات لدى الحكومات والمؤسسات في أفريقيا، مشددًا على أن قدرات القارة قادرة على تحقيق نجاحات غير عادية.

وأضاف سعداوي، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الصراعات الداخلية آفة أفريقيا، وقدرات القارة أكبر بكثير مما هي عليه الآن، كما أن التبعية للاستعمار جزء من مشكلاتها، ونهب المواد الخام جزء آخر من هذه المشكلات».

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأن غياب البنية التحتية في القارة من أهم المشكلات التي تعاني منها أفريقيا، موضحًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذه القضايا اهتماما كبيرا ويدرك جيدا أن التنمية والاستقرار في القارة هما أساس النمو وتوفير فرص العمل.