وزير خارجية المغرب: تحالف الحضارات يمكنه القيام بدور كبير لدعم السلام العالمي

قال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، إن تحالف الحضارات يمكن أن يكون له دوره الكبير على المستوى العالمي، من أجل الاستقرار ودعم السلام في كل أنحاء العالم، معتبرا أن أهم رسالة يمكن العمل عليها هو دعوة بقية الدول الأفريقية للانضمام لمنتدى تحالف الحضارات.

لقاء منتدى تحالف الحضارات في مدينة فاس

وأضاف «بوريطة» في كلمة له اليوم ضمن أعمال الدورة التاسعة لمنتدى تحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس المغربية يومي 22 و23 نوفمبر الحالي، إن التحالف يمكنه العمل من أجل وضع خطة عمل مشتركة خلال السنوات المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار في العالم.

أهمية تقديم الدعم المالي بسخاء

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضرورة تقديم الدعم المالي بسخاء من أعضاء التحالف للتمكن من القيام بالدور الفعال لها خلال المرحلة المقبلة.

ضرورة الإلتزام بالدعم

وأضاف جوتيريش، أن الضرورة الحالية تفرض الالتزام بالدعم والموارد اللازمة لاستمرارية العمل، وشدد على الدور الذي لعبته مدينة فاس المغربية على مدار التاريخ، والتي تعايشت فيها الحضارات والديانات، وأنها كانت محطة هامة لتلاقي الحضارات والأديان.

المنتدى التاسع بمدينة فاس المغربية

كانت أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، انطلقت صباح اليوم في مدينة فاس المغربية، إذ يترأس المنتدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وميجيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات.