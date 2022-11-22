إصابة 13 شخصا في حادث تصادم «ميكروباص وملاكي وتوك توك» بأسيوط

أصيب 13 شخصًا، بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة «ميكروباص وأخرى ملاكي وتوك توك» على طريق أسيوط - القاهرة الزراعي عند قرية نجع سبع دائرة مركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي والإيمان لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علي طريق «أسيوط القاهرة» الزراعي عند مدخل قرية نجع سبع دائرة مركز أسيوط.

إصابة 13 شخصًا في حادث مروري

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء ورجال المرور وتبين وقوع الحادث عند قرية نجع سبع بين سيارة ملاكي رقم 2957 «ن.ل.ر»، وسيارة ميكروباص رقم 6417- «ي.ن.ع»، وتوكتوك بدون لوحات، ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصا بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم تحويلهم إلى مستشفى الإيمان ومستشفى الجامعة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة وتقوم إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.