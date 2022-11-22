استئصال ورم كبير من رحم سيدة حرمت من الإنجاب في مطروح: يزن 5 كيلو

نجح فريق طبي بمستشفى النجيلة المركزي، في استئصال ورم كبير من داخل رحم سيدة بلغ حجمه 5 كيلوجرام، التي عانت من الحرمان من الإنجاب لسنوات طويلة، دون أن تعرف السبب، وظلت تتألم نتيجة الورم، الذي يؤرقها، حتى اكتشفه أحد أطباء النساء والتوليد خلال توقيع الكشف الطبي عليها، تحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة.

ورم في الرحم

وقال الدكتور محمد الحوفي، أخصائي النساء والتوليد في مستشفى النجيلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى استقبال السيدة التي كانت تعاني من مشكلة في الرحم، وبإجراء الفحوصات اللازمة في مستشفى النجيلة المركزي، تم تحديد إجراء عملية جراحية بعد التأكد من وجود ورم داخل الرحم يسبب لها مشاكل صحية كبيرة ويمنعها من الإنجاب.

الفريق الطبي بمستشفى النجيلة

وأضاف «الحوفي»، أن الفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية بمستشفى النجيلة بـ محافظة مطروح، يضم الدكتور أحمد ايهاب أخصائي جراحة الأورام وطبيب تخدير وعدد كبير من الأطباء ولفت الحوفي إلى أن الورم عقب تحليله تبين أنه من النوع الليمفاوي ويزن 5 كيلو جرام، وسيتم متابعة الحالة الصحية للسيدة واستكمال العلاج معها كي تتمكن من تحقيق حلم الأمومة بالحمل والإنجاب.