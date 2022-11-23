بعد انتشار الفيروس مجددا بالصين.. كم عدد الملقحين والمصابين الجدد بكورونا؟

عاد فيروس كورونا مجددا للانتشار إلى الصين بأعداد كبيرة، حيث وصلت عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 يوم الأحد 20 نوفمبر إلى 26,824 حالة جديدة، وسجلت الاثنين 28127 حالة إصابة، ويقترب هذا الرقم من الذرة التي وصلت إليها الصين في أبريل 2022، بحسب ما ذكرته «بي بي سي» البريطانية.

الصين تغلق المتاحف والمتنزهات

ونتيجة لهذا الارتفاع؛ أغلقت بكين المتاحف والمتنزهات اليوم الثلاثاء، وشدد شنغهاي القواعد على الوافدين من الخارج إلى المدينة، ما أدى إلى زيادة القلق بخصوص الاقتصاد، وتقليص الآمال في إنهاء الإغلاق في وقت قريب، وفق ما جاء في وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت «بي بي سي» أن ثلاثة أفراد ماتوا في بكين بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتعتبر منطقة غوانغدونغ، الأكثر تضرراً.

وفي الوقت الذي سمحت الصين للوافدين من الخارج بالدخول إلى أراضيها منذ مارس 2022، وذلك بعد أن يخضعوا لفحص الفيروس قبل يومين من وصولهم، تعمل بكين على عزل المصابين الجدد بفيروس كورونا لمدة ثمانية أيام.

لماذا ترى منظمة الصحة العالمية أن سياسة «صفر كوفيد» خاطئة؟

كانت الصين تعتبر مثالا يحتذى به في التعامل مع كوفيد19، بوضع الإجراءات الاحترازية المثلى.

لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت أنه من الصعب التعامل مع متحور أوميكرون، الذي يعتبر أكثر عدوى من باقي السلالات.

كم عدد من تلقوا اللقاح في الصين؟

تستخدم الصين لقاحين أساسيين للتطعيم، هما: سينوفاك وسينوفارم، وتشير الدراسات إلى أنهما يوفران حماية قليلة ضد كورونا بعد الجرعتين.

وتهتم بكين بتطعيم الفئات الأكبر عمرا؛ بما أنهم أكثر عرضة للوفاة بكوفيد 19، حيث تلقى نحو نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما لقاحاتهم الأولية، وحصل ما يقرب من 20% منهم على جرعة المعززة.

وتناول نحو 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 و69 عاما التطعيمات بالكاملز بحسب كا جاء في تقرير لشبكة «بي بي سي».