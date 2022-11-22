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الصين تعيد قيود كورونا على دخول الأماكن العامة والمراكز التجارية في بكين

كتب:

رؤى ممدوح
12:22 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
قيود فيروس كورونا في الصين - أرشيفية

قيود فيروس كورونا في الصين - أرشيفية

أعادت العاصمة الصينية بكين، قيود فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على دخول الأماكن العامة والفنادق والمراكز التجارية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، رصد وفاتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في العاصمة بكين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 حالات خلال يومين.

وذكرت اللجنة، في بيان، إن الحالتين لمسنة عمرها 91 عاما، ومسن، 88 عاما، تم تشخيصهما بأعراض خفيفة من كورونا، لكن لقيا حتفهما على خلفية إصابتهما بأمراض مزمنة خطيرة.

وتعد الوفيات الثلاثة، الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية، منذ مايو الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.

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بقلم رؤى ممدوح