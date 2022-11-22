الفنانة دينا فؤاد: سعادة وفرحة غامرة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن هناك فرحة غامرة بمشاهدة الأفلام التي جرى ترميمها.

وأوضحت خلال لقائها مع مراسل قناة «DMC» أن فيلمها «19 ب» يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان ويناقش مسألة الرفق بالحيوان، مشيرة إلى اهتمام الكثيرين بمسألة الرفق بالحيوان خلال الفترة الأخيرة.

دينا فؤاد: «مبسوطة قوي بالفيلم»

وأشارت إلى أن مسألة الاهتمام بحقوق الحيوان أصبحت ضرورة، قائلة: «مبسوطة قوي أن الفيلم بدأ يناقش ده، لأنه موضوع في دائرة اهتمام الناس في الفترة الأخيرة».

وأشادت دينا فؤاد بالورش التي أقيمت في المهرجان، والتي استفاد منها الكثيرين، وأنها كانت تتمنى حضور هذه الورش، لولا انشغالها بتصوير أعمال فنية.

تصوير مسلسل «جروب الماميز»

وأضافت أنها تشارك حاليًا في تصوير مسلسل «جروب الماميز»، إخراج أحمد صالح، وبطولة الفنان خالد سليم وأروى جودة وحجاج عبدالعظيم، موضحة أنه مسلسل 15 حلقة، ويعرض على أحد القنوات، ويجرى عرضه على المنصات المختلفة، إذ يناقش المشكلات التي تحدث داخل المدارس.