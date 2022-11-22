5 مشاهد من مهرجان القاهرة السينمائي قبل إسدال الستار.. ترميم 3 أفلام مصرية

يسدل الستار على فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، بعد 9 أيام من العروض المستمرة سواء الأفلام والندوات التثقيفية، وقد تخللت تلك الدورة 5 مشاهد خلال الدورة ونعرض في ذلك التقرير أهمها:-

تكريم المخرج المجري بيلا تار

- تكريم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرج المجري الكبير «بيلا تار»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ44، وعبّر بيلا تار عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي له تاريخ كبير.

- كام سيتمّ ترميم 3 أفلام مصرية من كلاسيكيات السينما المصرية، استعدادًا لعرضها أيام المهرجان، وهما «أغنية على الممر» 1972 للمخرج على عبدالخالق، و«الاختيار» 1971 للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «يوميات نائب في الأرياف» 1969 للمخرج توفيق صالح.

- استطاع المهرجان أن يحيي شعور الحنين إلى الذكريات، بعرض صور لعدد من الفنانين الراحلين عن عالمنا، وفي لفتة إنسانية من إدارة المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة، أحيا صوت الفنان الراحل سمير صبري جوانب المسرح في حفل الافتتاح.

مصطفى فهمي يصطحب ذوي الهمم

- حرص الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، على اصطحاب عدد من ذوي الهمم على السجادة الحمراء، مؤكّداً أنَّهم من أبطال الأولمبياد الخاصة.

- تمّ عرض 30 فيلمًا كعرض عالمي أول، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 .