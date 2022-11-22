ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يظهر مع أبطال من ذوي الهمم للمرة الثانية

انطلق منذ دقائق البث المباشر لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي المقام، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر شاشة قناة dmc التي تنقل الحدث حصريا بجميع فعالياته التي مرت على مدار عشرة أيام.

وبدأ البث المباشر لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ44 بعرض لأبرز الفعاليات التي مرت في هذه الدورة، بينها ندوة تكريم الفنانة لبلبة التي حصلت على جائزة الهرم الذهبي وندوة المخرجة كاملة أبو ذكري التي حصلت على جائزة التميز لفاتن حمامة.

انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وجرى عمل رصد سريع من خلال البث المباشر عبر شاشة قناة dmc لأبرز الأعمال الفنية التي عرضت خلال فعاليات المهرجان، من بينها فيلم «19 ب» الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية وفيلم «العايلة»، الفيلم الجزائري المشارك في مسابقة أفاق.

وظهر الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان الذي كان أول الحضور على السجادة الحمراء اليوم، وكشف خلال لقائه مع قناة dmc عن أبرز الفعاليات التي حدثت خلال الدورة الجديدة .

وللمرة الثانية ظهر الفنان حسين فهمي على الريد كاربت مع زوجته ومعهم أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما كان قد ظهر في نفس اللقطة بحفل افتتاح المهرجان يوم الأحد الماضي.