نور اللبنانية من مهرجان القاهرة: أنا في موقف لا أحسد عليه وأشعر بالمسؤولية

أكدت الفنانة اللبنانية نور، أنها في موقف لا تحسد عليه وتشعر بالمسئولية بسبب مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصة أنها تشعر بتعب زملائها وبالمجهود الذي بذلوه.

نور: شاهدت أفلاما مصنوعة بشكل جيد

وأوضحت خلال لقائها مع مراسلة قناة «DMC» أنها شاهدت أفلاما مصنوعة بشكل جيد، لافتة إلى أنه في النهاية فيلم واحد فقط هو الذي سيفوز، مضيفة أنها تناقشت مع باقي أعضاء لجنة التحكيم وأنهم يحكموا بعدد أصواتهم في النهاية.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بمستويات عالية في الأفلام المعروضة، معربة عن أملها في أن تكون قدمت عملا جيدا مبدية سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان.