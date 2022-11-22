تكليف اللواء عبد الغفار الديب بتيسير أعمال السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قرارًا يحمل رقم 3813 بتكليف اللواء عبد الغفار عبد الرحمن الديب، للعمل سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ.

وأوضح المحافظ أن القرار أتى بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، رقم 186 لسنة 2022، وعلى قرار المحافظة رقم 3426 لسنة 2022، والقرار رقم 1873 لسنة 2022.

نص قرار محافظ كفر الشيخ

وجاءت المادة الأولى في قرار محافظ كفر الشيخ، أنه يكلف اللواء عبد الغفار عبد الرحمن محمد الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، للعمل بتيسير أعمال السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، بجانب عمله الحالي، لحين شغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.

نص قرار المحافظ

جاءت المادة الثانية من القرار، أن هذا القرار قد ألغى كل ما يُخالفه من قرارات سابقة، وأنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر في 2 يوليو 2022 قرارًا حمل رقم 2436، بتكليف اللواء عبدالغفار عبد الرحمن محمد الديب، من العمل رئيسًا لمدينة سيدي غازي، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة فوه، خلفًا للواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، الذي أُحيل للتقاعد، ولبلوغه السن القانونية.