الفنان أحمد مجدي: 13 فيلما شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قال الفنان أحمد مجدي، عضو لجنة التحكيم بمسابقة مهرجان القاهرة، إننا نبحث دائما عن الأفلام التي تقدم جديدا، ومعيار المسابقة يكمن في تقديم سينما جديدة، وغير معادة، وتتضمن أفكارا جديدة من حيث القصة والفيلم.

تكرار القصص تشعر المشاهد بالملل

وأوضح «مجدي» في لقاء له على شاشة «DMC» خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، أن القصص إذا تكررت تتحول إلى ملل لدى المشاهد، لذلك نبحث عن الجديد وسينمائية الفيلم التي تتضمن التصوير والإخراج والإبداع، موضحا أن المسابقة شارك بها 13 فيلما، وقد ظهر جهد صناع الأفلام وأصبحوا أكثر تنوعا خاصة في السينما المصرية والجزائرية واللبنانية.