مصرع طبيب وإصابة 3 من أسرته في حادث سير بمركز الغنايم بأسيوط

لقي طبيب مصرعه، وأصيبت زوجته وطفليهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بنزلة الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بنزلة الصحراوي الغربي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنزلة الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز الغنايم، وأنباء عن وجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، ومصطفي علي رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ وانقلاب السيارة الملاكي ونتج عن الحادث وفاة محمد فتحي أمين.

وفاة طبيب وإصابة زوجته

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة وإصابة زوجته الطبيبة وطفليهما، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.