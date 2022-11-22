مكتب «الأغذية العالمي»: نسعى لنقل مبادرة حياة كريمة لأفريقيا

أكدت روسيلا فانيلي، نائبة مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، أن «حياة كريمة» مبادرة رائدة وعظيمة وفريدة من نوعها، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي، يسعى لنقل هذه التجربة للدول الأفريقية.

وأشادت «فانيلي»، في بيان لوزارة التنمية المحلية، بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البرنامج ووزارة التنمية المحلية، موضحة حرص البرنامج علي تقديم التجارب الناجحة في مصر، ونقلها إلى الدول الأفريقية بصفة عامة، والكاميرون بصفة خاصة، وتحديدا المجالات الزراعية والري والغذاء.

استعراض مبادرة حياة كريمة

وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه عقد مباحثات مشتركة مع وزيرة التنمية المحلية والإسكان ووزير الغابات بدولة الكاميرون، وذلك خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لافتا إلى تطور العلاقات المصرية الكاميرونية، في الفترة الماضية، بهدف تأسيس لتاسيس تعاون اقتصادي واستثماري مصري على الأراضي الكاميرونية.

واستعرض وزير التنمية المحلية، مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وما تتضمنه من مشروعات بنية تحتية، بهدذ تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المبادرة، تستهدف تطوير أكثر 4500 قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية.

ترحيب متبادل وعلاقات وطيدة

ونقل الوفد الكاميروني، تحيات وتقدير الرئيس الكاميروني، بول بيا، إلي الرئيس السيسي والشعب المصري، مؤكدا العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط مصر والكاميرون في العديد من المجالات ومنها الصحة والاقتصاد.