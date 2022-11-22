مدير إدارة التعليم بـ«حياة كريمة»: صيانة 2000 مدرسة في مراكز قرى المرحلة الأولى للمبادرة

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمبادرة «حياة كريمة»، إن بناء الإنسان محور أساسي في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لأنه من يحافظ على المكتسبات التي تجرى على الأرض في جميع القرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى العمل خلال المبادرة في قطاع التعليم على محورين؛ الأول البنية التحتية، والثاني الوعي وبناء عقل الإنسان، فجرى بناء عدد كبير من المدارس وصيانة مدارس كانت بالفعل تحتاج إلى إحلال جزئي أو كلي فاق عددها الـ2000 مدرسة في مراكز المرحلة الأولى.

وتابع: «في محور بناء الإنسان أطلقنا العديد من المبدرات التي تستهدف نشر ثقافة التعليم حياة بالشراكة مع إحدى المؤسسات الخاصة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف نشر ثقافة التعليم الرقمي داخل قرى الريف المصري».

وتابعت مدير إدارة التعليم بمبادرة «حياة كريمة»، أن المبادرة جهزت في المرحلة الأولى منها 60 مدرسة بأجهزة الحاسب الآلي وتوصيلها بالإنترنت فائق السرعة وتدريب الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على نظام التعليم الرقمي الجديد، وحاليا في المرحلة الثانية في محافظة سوهاج وجارٍ استئنافها في باقي المحافظات.