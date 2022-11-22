ليلى علوي: أفلام «القاهرة السينمائي» رائعة.. وسعيدة بترميم الأفلام القديمة

قالت الفنانة ليلى علوي، إن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، كانت رائعة، والأفلام كانت جيدة للغاية، مضيفة «شاهدت أفلاما داخل المسابقة الرسمية وخارجها، واستمتعت بها، وسعيدة بكم الحضور في المهرجان، وأكيد المنافسة كبيرة بين الأفلام».

معايير اختيار أفلام المهرجان

وأضافت «علوي»، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «هناك معايير في اختيار الأفلام سواء من الناحية الفنية أو الرؤية، والأهم أن تكون الأفلام وافقت عليها اللجنة كاملة، وعجبني للغاية فيلم الافتتاح، ورأيت عددا من الأفلام من دول مختلفة، وكذك المنافسة العربية والمصرية كانت قوية جدا».

وتابعت: «المهرجان يثبت قوته وجماهيريته، ولا أرى أن هناك ما يمكن إضافته، وسعيدة بترميم الأفلام المصرية، وأحلم للمهرجان بمكان خاصه به ونستطيع استثماره طوال العام مثل مهرجاني كان وبرلين».