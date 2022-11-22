الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات: تراجع الحرارة

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر قبل قليل، إلى أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد العديد من المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50%، لاسيما في السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع تراجع في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض السواحل الشمالية الغربية «مطروح، العلمين، السلوم، الحمام» لسقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتتعرض السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط سيناء، إلى سقوط أمطار بنسبة 30% على فترات متفاوتة.

سقوط أمطار غدا الأربعاء

فيما تشهد جنوب سيناء والبحر الأحمر سقوط أمطار غدا الأربعاء بنسبة 50% لاسيما على حلايب وشلاتين، وتتعرض جنوب الصعيد «قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد»، إلى سقوط أمطار بنسبة 20% تقريبا.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في القاهرة ومحافظات الوجه البحري وهم «البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية».