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أمير المصري: السينما المصرية تحتاج إلى الاهتمام بالسيناريو والحوار

كتب:

أحمد حامد دياب
08:43 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
أمير المصري

أمير المصري

أثنى الفنان أمير المصري على الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفًا «المهرجان السنة دي شيك جدا ومعظم اللي جايين حابين السينما وصناع السينما».

وأوضح خلال لقائه مع مراسل قناة «DMC» أنه شاهد 4 أفلام من المعروضة ضمن مسابقة المهرجان، مشيرًا أن هناك تطور كبير في السينما المصرية حاليًا.

السينما المصرية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالسيناريو والحوار

وأكد أن السينما المصرية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالسيناريو والحوار، بالإضافة إلى ضبط الوقت ومنح صناع الأعمال الفنية الوقت المناسب لخروج أعمالهم بالشكل الذي ينبغي، مشيدًا بتطور السينما المصرية في الفترة الأخيرة.

وعن فيلم «هاشتاج جوزني» قال إنه من الأفلام الكوميدية، وسعيد بالعمل مع الفنانة مايان السيد. 

 

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بقلم أحمد حامد دياب