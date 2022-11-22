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مادلين طبر من مهرجان القاهرة السينمائي: «مصر مصنع الفن والاحتراف»

كتب:

أحمد حامد دياب
07:34 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الفنانة مادلين طبر

الفنانة مادلين طبر

وصفت الفنانة مادلين طبر الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنها تمتاز بالحميمية والدفء، مضيفة «مصر مصنع الفن والاحتراف».  

وأوضحت خلال لقائها مع مراسلة فضائية «DMC» أنها كانت تشارك في تصوير فيلم مع الفنان محمد هنيدي وكانت تستأذن من المخرج خالد مرعي للمشاركة في فاعليات المهرجان.

مادلين طبر: اقترحت تكريم الفنانة سميرة أحمد

واقترحت مادلين طبر بتكريم الأساتذة والأيقونات الفنية، خلال السنوات المقبلة، ضاربة المثل بالفنانة القديرة سميرة أحمد.

مادلين طبر: السينما الاحترافية في مصر فقط

واعتبرت أن السينما العربية ليست احترافا، ولكنها تجربة معتبرة أن الحرفية في مصر فقط، لافتة إلى أن الأفلام اللبنانية تشارك في المهرجانات الخارجية وتحصل على جوائز، ولكنها تعتبر السينما الاحترافية في مصر فقط.

 

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بقلم أحمد حامد دياب