الأخضر والأسود يسيطران على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق، منذ قليل، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، وبالفعل بدأ عدد كبير من الفنانين التوافد للحضور، والذين كان أولهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.

وصل إلى الريد كاربت الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي عدد من الفنانين، منهم دينا فؤاد وأحمد شاكر عبد اللطيف ونور قدري وبوسي شلبي، وهؤلاء سيطر على إطلالتهم اللون الأخضر الذي ظهر بقوة في حفل الختام .

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحضر أيضا الفنانة نور وأحمد مجدي وبسنت صيام ومصطفى فهمي وإدوارد وهاجر الشرنوبي وجمال سليمان وجورج خباز وكريم قاسم وعلاء عرفة وميمي جمال وشمس الكويتية الذين سيطر اللون الأسود على إطلالتهم.

مهرجان القاهرة السينمائي كان انطلق يوم الأحد الماضي وشهد كثير من الفعاليات الفنية، من بينها تكريم الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج العالمى بيلا تار، وأقيمت ندوات خاصة.

شارك في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة 97 فيلما منقسمة إلى 79 فيلما روائيا و18 فيلما قصيرا وغيرها.