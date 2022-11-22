الجامعة العربية: ضرورة نشر ثقافة التسامح وتكثيف الجهود الإقليمية

أكدت جامعة الدول العربية ضرورة تكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية لإقرار وصياغة وتنفيذ سياسات ومواقف عملية لتعزيز قضايا الاندماج وعدم التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس؛ بهدف التصدي لآثار التمييز وتداعياته السلبية.

كلمة في منتدى تحالف الحضارات

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير خالد بن محمد منزلاوي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة فاس بالمملكة المغربية، تحت شعار«نحو تحالف من أجل السلام: معًا للعيش كإنسان واحد».

أهمية نشر ثقافة السلام

وشدد السفير خالد بن محمد منزلاوي أهمية العمل الجاد لنشر ثقافة السلام من أجل إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات لمواجهة العديد من التحديات، التي تتمثل في التناقضات والصراعات ما بين أتباع الأديان المختلفة، وارتفاع معدلات الأعمال العدائية والكراهية والإرهاب والتطرف.

ويضم الوفد الجامعة للمنتدى أيضًا مديرة إدارة الثقافة وحوار الحضارات وزير مفوض سعاد السائحي.