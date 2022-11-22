القبض على عامل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المنوفية

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، في القبض على عامل يدعى «س.ا»، بحوزته كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة .

تفاصيل القبض على المتهم وضبط المخدرات

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته 8 فرش حشيش، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء وحدة مباحث قسم شبين الكوم، القبض على عامل يدعى «س.ا»، بحوزته كمية من المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ضبط مسجل خطر وبحوزته مخدرات في المنوفية

على صعيد آخر، نجحت وحدة مباحث تلا بالمنوفية، في إلقاء القبض على مسجل خطر خطر، بحوزته 60 لفافة هيروين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.