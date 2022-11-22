مي سليم من مهرجان القاهرة السينمائي: فيلمي الجديد «التاروت» يناقش قضية مهمة

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وسط عدد كبير من الأفلام المشاركة من داخل وخارج مصر، مضيفة «الأيام الماضية كنت غايبة عن المهرجان لانشغالي بتصوير عمل فني، ومقدما مبروك لكل الأفلام الفائزة».

مي سليم: فيلم «التاروت» يناقش التحرش بشكل مهم

وأوضحت في لقاء لها على شاشة «DMC» خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، أنها تعمل على فيلم «التاروت» حاليا لمشاركة سمية الخشاب، إذ يناقش قضية التحرش بشكل مهم، وتتمنى توصيل الرسالة الهادفة منها، بالإضافة لفيلم «كابتن جاك»، ومسلسل جديد من إخراج جميل الباسل في رمضان المقبل، وأغنية «سينجل» من إنتاج آلاء هشام.

ميس حمدان: المهرجان ملتقى عظيم لكل صناع السينما

ومن جانبها، قالت الفنانة ميس حمدان، إن المهرجان ملتقى عظيم لكل صناع السينما «بنتعرف في المهرجان على ثقافات جديدة وأفلام من كل أنحاء العالم».