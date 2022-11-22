جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أكياس الماريجوانا وعلب حلوى بالمخدرات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب أكياس الماريجوانا وعلب الحلوى المخلوطة بالمخدرات.

رجال الجمارك يشتبهون في راكب أمريكي

اشتبه أحمد جمال رشدي، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة خطوط الطيران الجوية الفرنسية في راكب أمريكي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم طه حامد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

القرار تفتيش الحقائب والعثور على المضبوطات

وقرر أحمد سيد إبراهيم مدير إدارة الحركة، تكليف عبد الحليم محمد عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 أكياس بداخلها عشب أخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدرة وكيس به فطر يشتبه أن يكون من مواد مخدرة، و4 علب بداخلها حلوى مصنوعة من مواد مخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضبطية

وقرر أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 150 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضه على النيابة المختصة لأن الواقعة تعد مخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بالمطارات وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.