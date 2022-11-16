جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ساعات ثمينة وأدوات تجميل

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى حلمي الجندي، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة، وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الخطوط القطرية اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد، مأمور اللجنة الجمركية، بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الله شحاته، مأمور الفحص، وأحمد علي رئيس القسم، فأفادا بوجود بعض العلب الفارغة وعبوات تكرارية بإحدى حقائب الراكب.

وبالعرض على محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة قام بتكليف أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة وأحمد فؤاد ومحمود مصطفي مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الركب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود عدد من علب الساعات الفارغة داخل حقائبه ووجود 7 ساعات ماركه rolex باهظة الثمن مخبأة داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 145 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

وفي سياق متصل أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد الفتاح دويدار، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب أدوات تجميل

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برشلونة على رحلة شركة طيران vueling رقم vy1512 اشتبه محمد سمير مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية نظرا لارتباكه وكثرة تردده بالخارج وقصر مدة سفره، وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جابر مأمور الفحص، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، فأفادا بوجود أشياء معتمة ومتكررة.

وشكَّل عبد الفتاح دويدار، مدير الجمرك، لجنة من أميرة إسماعيل وأحمد السيد الصغير وحاتم الضيف ومحمد سالم مأموري الجمرك، وعلي فهمي بأمن الجمارك تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة للتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 491 عبوة مستحضرات تجميل بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمد سالم ووليد أحمد وكريم غريب مأموري الجمرك، وقرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.