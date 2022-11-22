إحباط محاولة راكب أمريكي لتهريب مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي

أحبط رجال الجمارك في الإدارة الثانية لمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كازابلانكا، على رحلة خطوط الطيران الجوية المغربية.

كانت هبة مصطفى، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، اشتبهت فى راكب يحمل الجنسية الأمريكية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، بعدما لاحظت علامات الارتباك عليه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة أحمد محمد جبر، مأمور الفحص، ومحمد عبد المنعم، رئيس القسم، تبين وجود كثافات عضوية داخلها.

ضبط زيت المارجوانا المخدر

وبالعرض على أحمد حسن الحكش، مدير الإدارة بالإنابة، قرر فحص حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، ما أسفر عن اكتشاف عدد من أجهزة السجائر الإلكترونية، وتانكات داخلها زيت المارجوانا المخدر، وعدد من السجائر داخلها نبات أخضر اللون، يشتبه أن يكون من جوهر المارجوانا المخدر، وعدد من أكياس الحلوي داخلها مادة يشتبه أن تكون لمادة «thc» المخدرة، وجميعها مخبأة بين طيات الملابس.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 148 لسنة 2022 ضده، وتحريز المضبوطات، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تشديد الإجراءات الجمركية للحد من التهرب

كان الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أصدر تعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط أي محاولات التهرب الجمركي، ما أسفر عن ضبط الراكب الأمريكي.