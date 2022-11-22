أحمد خالد صالح: أتمنى ترميم فيلم «باب الحديد» في مهرجان القاهرة السينمائي المقبل

قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه يتمنى فوز فيلم «19ب» بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي، إذ يقدم الاستشارات لزوجته في الأعمال الفنية التي تقوم بها.

وأوضح «صالح» في لقاء له على شاشة «DMC» خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، أنه يتمنى ترميم فيلم «باب الحديد» وأن يراه بالألوان في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي.

هنادي مهنا: أتمنى الفوز لزوجي

وقالت زوجته الفنانة هنادي مهنا إنها تتمنى الفوز بالجائزة التي تتزامن مع اقتراب ذكرى ميلاده، مضيفة «أنا بحب أكون جنبه طول الوقت وأساعده في أي حاجة بيعملها».

وأشارت إلى أنها تعمل على مشروع سينمائي سيطرح قريبا، مضيفة «أنا بحاول اتفرج على الأفلام القديمة وخاصة لما حد بينصحني بأي فيلم عشان أثقف نفسي».