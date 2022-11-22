الفنان حسين فهمي: الأفلام المرممة تعيد للسينما المصرية مجدها

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن مشاهدة الأفلام المرممة تعيد السينما المصرية لمجدها الذي بدأ في العشرينيات بفضل طلعت حرب الذي أنشأ استديو مصر، وأسهم في خروج وتأهيل الكثير من الفنانين المصريين.

إشادة بالأفلام المصرية المقدمة خلال المهرجان

وأوضح «فهمي» في لقاء له على شاشة «DMC» خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، أن الفيلم المصري أصبح يشهد تكنولوجيا عالية حاليا مع أحدث معدات التصوير والصوت والإضاءة على مستوى العالم، وأصبح من اليسير علينا إنتاج أفضل الأفلام، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم أشادت بالأفلام المصرية المقدمة خلال المهرجان.

وأشار الفنان حسين فهمي إلى أنه جرى توفير 4 كراسي متحركة في المهرجان لمشاركة كل من يريد من ذوى القدرات الخاصة، بالإضافة لتوفير ممرات خاصة بهم، ولابد من مشاركتهم لأنهم جزء من المجتمع.