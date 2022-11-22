حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي مش سياسي.. والميزانية كانت تحديا

أكد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44، إن مهرجان القاهرة السينمائي ليس مهرجانا سياسيا، بالرغم من وجود بعض المهرجانات في خارج مصر تميل إلى ذلك، فالمهرجان يجب أن يكون فنيا أولا وليس سياسيا، لافتا إلى أنه يعرض في المهرجان أفلام من جميع أنحاء العالم بما فيها أوكرانيا.

وأضاف فهمي خلال لقاء خاص ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن هناك الكثير من الأشياء التي تغيَّرت في فترة ترؤسه لمهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 1998 حتى 2001 مقارنة بترؤسه هذه الدورة، والذي يكمن في التكنولوجيا، متابعا: «بنعرض أفلام عن طريق الأقمار الاصطناعية وبيبقى الفيلم مش موجود في مصر».

وأشار إلى أنه جارٍ ترميم فيلمين من الأفلام المصرية القديمة، وقرر بأن يرمم مهرجان القاهرة السينمائي فيلمين سنويا، وذلك للحفاظ على مكتبة الأفلام المصرية، منعا لتحللها مع القدم، فيجرى تحويل هذه الأفلام إلى «ديجيتال».

وأوضح أن التحدي الأكبر خلال ترؤسه مهرجان القاهرة السينمائي تتمثل في الميزانية، حيث يتطلب المهرجان ميزانية كبيرة، من حيث استقبال الضيوف الأجانب وإقامتهم في الفندق وتوفير سيارات للتحرك، لافتا إلى أن ميزانية مهرجان كان تتعدى 50 مليون يورو.

وعن شخصيته الفنية قال حسين فهمي: «أهلي وجهوني نحو الثقافة والقراءة بشكل كبير وكنت أقرأ كثيرا، والثقافة شيء مهم جدا وكنت أبحث دائما عن كتب ثقافية في مجالات مختلفة».