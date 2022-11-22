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فوز فيلم «علَم» بجائزة الجمهور في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي 

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:57 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
فيلم علم

فيلم علم

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، فوز فيلم «علَم» المشارك في المسابقة الدولية، بجائزة يوسف شريف رزق الله «جائزة الجمهور»، وقيمتها 15 ألف دولار، مشاركة بين منتج الفيلم والشركة المصرية التي توزع العمل في مصر.

وعُرض فيلم «علَم» لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومدته 109 دقائق، ومن إنتاج فرنسي تونسي فلسطيني سعودي قطري.

والفيلم من إخراج فراس خوري، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

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