هاجر الشرنوبي وإيهاب البوب أبرز حضور عرض فيلم «علم» بمهرجان القاهرة

شهدت السجادة الحمراء، لعرض فيلم «علم» المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، غياب النجوم عن مشاهدة الفيلم.

هاجر الشرنوبي في عرض فيلم «علم»

واقتصر الحضور على صناع الفيلم، إضافة للفنانتين هاجر الشرنوبي وهند عبدالحليم، والمخرج مرقس عادل.

وحرصت هاجر الشرنوبي، على اصطحاب الممثل الشاب إيهاب البوب، على السجادة الحمراء، والتقطت الصور التذكارية معه.

فيلم «علَم» من إخراج فراس خوري، وإنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، وتدور أحداثه حول 5 مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

«علَم» في المسابقة الدولية

يشارك فيلم «علَم» في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ مدته 109 دقائق.

يذكر أن مهرجان القاهرة، انطلق يوم السبت الماضي، بمشاركة عدد كبير من دول العالم.