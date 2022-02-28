أستاذ علم اجتماع عن فيلم الإرهاب والكباب: الدراما تجمل الجريمة والقبح

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن ظاهرة الغارمات ترجع إلى رغبة الفقراء في التظاهر أنهم أغنى، منتقدة المظاهر الاجتماعية التي تتسبب في زيادة تكاليف الزواج دون داعٍ: «أنا مرة شفت زفة في قرية، كان فيها 30 بطانية و50 ملاية، كنت فاكرة إنه حفل زواج جماعي، لكن طلعوا اتنين بس هيتجوزوا».

الرؤية الشعبية للزيادة السكانية لم تكن سليمة

وأضافت «زكريا»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنّ الرؤية الشعبية في المناطق الريفية كانت تعكس موقفا شديد الارتباك فيها يتعلق بالزيادة السكانية وهو ما يؤثر بالسلب على كل مشروعات التنمية: «مهما كانت معدلات التنمية كبيرة مش هتظهر أثارها على الناس بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان».

وتطرقت، إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فيلم الإرهاب والكباب، خلال كلمته اليوم، ضمن فعاليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، موضحةً: «ما قاله الرئيس نحن ندرسه تحت عنوان علم اجتماع المشاهدة، فمن يصنع الدراما، لماذا يحدثنا عن تجميل الجريمة والقبح؟ لماذا تخاطب الدراما الحماقة في المشاهد ولا تخاطب الجدية أو المسؤولية؟».

رؤية الطبقة المتوسطة.. بين الماضي والحاضر

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الطبقة المتوسطة كانت تفرض رؤية «من جد وجد ومن زرع حصد»، لكن منذ بداية ثمانينات القرن الماضي سقطنا في ثقافة الاستهلاك، فأصبح الشخص يقيم بما اشتراه لا ما أنتجه: «كان الكثير من التصرفات التي مارسها الشباب والفتيات في الطبقة الوسطى والفقراء بستينات القرن الماضي كانت رائعة، لكن دخلت ثقافة غريبة عليهم وغيرت هذه السلوكيات، وعندما أعددنا دراسة عن الأشخاص الذي كونوا ثروات وأصبحوا أغنياء، كانت الأنشطة هي السمسرة وتجارة العملة والتهريب».