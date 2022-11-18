عرض فيلم «علم» بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم.. 5 مراهقين فلسطينيين

يعرض اليوم فيلم «علَم» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أحداث فيلم علم

فيلم «علَم» لـ فراس خوري الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة هو إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، تدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

موعد عرض فيلم علم

يبدأ عرض فيلم علم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الذي تبلغ مدته 109 دقائق، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم بالمسرح الكبير.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 يتضمن هذا العام 97 فيلمًا مقسمين إلى 79 فيلما روائيا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام رسمية ومن بينها ستة أفلام مصرية

وحضر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي عدد كبير من الفنانين منهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي ومحمود حميدة وأمير المصري وأحمد الفيشاوي وغيرهم.