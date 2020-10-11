"حكاية علم".. فيلم وثائقي عرضته الندوة التثقيفية عن انتصار أكتوبر

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة فيلمًا وثائقيًا بعنوان "حكاية علم"، الذي يتحدث عن قيمة علم مصر، وأهميته، وتواجده في كل اللحظات سواء في حرب 1967 في النكسة، وأنه كان شعارًا لعدم الاستسلام، وأيضا عام 1973 حينما رفع على الضفة الشرقية من القناة كأنه شعار للنصر.

واحتفى الفيلم بصمود الشعب المصري عقب نكسة 1967، وانتصار مصر المجيد في حرب أكتوبر، وتدمير أسطورة الجيش الإسرائيلي وخط بارليف.

وظهر خلال الفيلم العديد من المشاهد واللقطات من حرب أكتوبر المجيدة، وانتصار مصر المجيد، وأيضا لقطات لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر عقب صعود مصر لكأس العالم، ولطبيب القلب العالمي مجدي يعقوب.

وتحدث خلال الفيديو جمال الغيطاني، الكاتب والمحرر العسكري قائلا: "عندما أستعد للقاء ربي، ما هو المشهد الذي أراه في النهاية؟، هو ارتفاع العلم المصري على لسان بور توفيق".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.