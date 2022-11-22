أفيشات أبطال «جروب الماميز» استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية

طرح منذ قليل المنتج محمد رشيدي الأفيشات الخاصة بأبطال فيلمه الجديد «جروب الماميز»، بطولة عدد كبير من الفنانين، وذلك عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك».

وجاءت أفيشات فيلم جروب الماميز تعبر عن شخصية كل بطل من الأبطال بالعمل، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر المقبل .

تفاصيل فيلم «جروب الماميز»

فيلم جروب الماميز بطولة كل من روبي و يسرا اللوزي و محمود حافظ و محمد ثروت و دارين حداد وحازم إيهاب وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن الفنان محمود حافظ كان قد كشف عن بوستر الخاص به ضمن أحداث فيلم «جروب الماميز»، وذلك عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك» وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، خاصة أن البوستر جاء بشكل مختلف.