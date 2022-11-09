انتهاء تصوير فيلم «جروب الماميز» (صور)

كشف المنتج محمد الرشيدي، عن انتهاء تصوير فيلم «جروب الماميز»، اليوم الأربعاء، ومن المُقرر طرحه في السينمات، خلال الأسابيع المُقبلة.

ونشر محمد الرشيدي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، مجموعة من الصور، على هامش آخر يوم تصوير من فيلم جروب الماميز، وظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بصحبة طاقم العمل.

أبطال وأحداث فيلم جروب الماميز

فيلم جروب الماميز، يتحدث عن موضوع موجود في كل أسرة، خلال هذه الفترة وهي الجروبات الخاصة بأمهات طلاب المدارس، لمتابعة آخر مستجدات أبنائهن، إذ تُجسد روبي، وريم مصطفى، دوري اثنتان من الأمهات، وتتابعان أداء أبنائهما بالمدرسة، في إطار اجتماعي كوميدي.

روبي تُشارك في موسم رمضان بمسلسل حضرة العمدة

وفي سياق آخر، تُشارك روبي، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل حضرة العمدة، ويُشاركها في بطولته كلّ من بسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوي، من إخراج عادل أديب.

ويناقش مسلسل حضرة العمدة، قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.