فيلم «صاحبتي» يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «صاحبتي»، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

فيلم «صاحبتي» عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج كوثر يونس، وإنتاج مصر، ومدته 17 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول «علي» الذي ينصاع لاقتراح حبيبته ويضع علاقتهما أمام اختبار توقا للحميمية، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.

تفاصيل لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكل أنجلو فرامارتينو، ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.