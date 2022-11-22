زاهي حواس: نستهدف الوصول إلى مليون توقيع لاسترداد حجر رشيد

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الوثيقة التي وضعها على الموقع الإلكتروني الخاصة به، تستهدف الحصول على توقيع مليون مواطن مصري، في الحملة التي يقودها حواس لاستراد حجر رشيد من المتحف البريطاني، والزودياك من متحف اللوفر، وذلك قبل إرسال العريضة إلى المتحف.

وسائل ضغط للمطالبة باسترداد حجر رشيد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حواس لـ«الوطن»، تعقيبا على إعلانه منذ قليل، وصول توقيعات المصريين على الوثيقة بموقعه الإلكتروني الى 100 ألف توقيع.

وطالب حواس المصريين، بالتوقيع إلكترونيا من أجل الحصول على مليون توقيع على الوثيقة، والذهاب إلى بريطانيا، للمطالبة بالحصول على حجر رشيد.

وأشار إلى أن المتحف البريطاني، يمكن أن يعيش دون الحجر، نظرا لمجموعته الكبيرة من مصر القديمة، مضيفا يمكن للمتحف البريطاني أن يقول ما يريد، لكن من المهم أن يعود حجر رشيد، إذ لديه آلاف القطع المصرية معروضة ومخزنة، ولن تتأثر مجموعته بشكل كبير.

وتقول عريضة الدكتور حواس إنه: «مع حديث العالم كله عن إنهاء استعمار المتاحف الغربية، يبدو من السخف أن يحتفظ المتحف البريطاني بالحجر».

كما يدعو متحف اللوفر في باريس، إلى إعادة برج دندرة، وهو جزء من السقف الذي كان في السابق معبدا مصريا.

حواس: المتحف الكبير المكان الصحيح لوضع حجر رشيد فيه

وأوضح «حواس»، أنتظر مليون توقيع، وهذا هو الوقت الذي سأرسل فيه الخطاب رسميًا، وسأستخدم الصحافة للضغط على المتحف البريطاني، ومتحف اللوفر، لإعادة هذه القطع، والمكان الصحيح يجب أن يكون المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح قريبًا جدًا للجمهور».