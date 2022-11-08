زاهي حواس: حملة استرداد حجر رشيد والقبة السماوية جمعت 90 ألف توقيع

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إن حملته الشعبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تهدف لاسترداد حجر رشيد والقبة السماوية من المتحف البريطاني ومتحف اللوفر، جمعت حوالي 90 ألف توقيع من أصل 100 ألف توقيع، والحملة مستمرة في جمع التوقيعات.

وصول الحملة إلى 90 ألف توقيع

وأضاف وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتوقع نجاح الحملة بهذا الشكل خلال 10 أيام من انطلاقها، مؤكدًا أنه سيضاعف عدد التوقيعات من 100 ألف إلى مليون توقيع، لافتاً إلى أن حصول الحملة على مليون توقيع سيكون أداة للضغط على المتاحف لاسترداد آثارنا المسروقة من الخارج وبعدها يتم إرسال التوقيعات للمتحف البريطاني واللوفر ومطالبتهما بعودة حجر رشيد والقبة السماوية.

الحملة تتلقى الدعم من الإعلام

وتابع أن الإعلام المصري والأجنبي يدعم الحملة الشعبية، وحق مصر في استرداد حجر رشيد والقبة السماوية، لأنها آثار مصرية لن يتم التفريط فيها مشيراً إلى أنه يتوقع بنجاح الحملة.