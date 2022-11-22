ناشر «أسرار عميد دولة المداحين» لقناة الحياة: الكتاب لخص فكرة حنين المصريين للجانب الروحي

قال الدكتور عاطف عبيد، ناشر كتاب «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين» إن الكتاب لخص فكرة حنين المصريين للجانب الروحي الممثل في الشيخ ياسين التهامي.

وأوضح «عبيد» في لقاء له على شاشة برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الكتاب يتناول علاقة الإنشاد بعلماء شيوخ الصوفية الكبار، وأثر الشيخ ياسين التهامي على الإنشاد الديني وفن المديح وحياة المنشد ياسين التهامي.

جاء ذلك بحضور الشيخ ياسين التهامي وعدد من المثقفين والإعلاميين على مسرح وزارة الشباب والرياضة في حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين» للكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز.